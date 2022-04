Jorginho spreca dal dischetto, il Chelsea passa al 90' con Pulisic

Premier League, la classifica

Jorginho sbaglia il rigore, Pulisic entra e segna: 1-0 del Chelsea

Il primo tempo dello Stamford Bridge inizia in maniera briosa, per poi lasciare il passo ad un gioco più lento e ragionato: sono infatti tutte nei primi 20' le azioni più pericolose delle due squadre, coi Blues che vanno vicini al gol con Kanté all'8' (diagonale dal limite di poco fuori) e con gli Hammers che rispondono al 16' con un tentativo di Yarmolenko ben neutralizzato da Mendy. Nel secondo tempo il Chelsea ci prova con Mount ma Dawson salva "immolandosi" sul colpo quasi a botta sicura del trequartista inglese, e pochi minuti dopo Soucek tira troppo strozzato di piatto destro da buona posizione e mette fuori. Al 73' è bravo Fabianski a tuffarsi sulla destra e bloccare una conclusione da buona posizione di Werner, e al 76' Tuchel decide di provare a dare più brio alla manovra offensiva dei suoi inserendo in campo Lukaku, Ziyech e Pulisic. L'ingresso del belga sembra cambiare la partita: è sull'ex Inter lanciato a rete infatti il fallo di Dawson che induce Oliver a fischiare il rigore per il Chelsea all'85' e il relativo rosso per doppia ammonizione al centrale: dal dischetto però Jorginho sbaglia ancora dopo il "saltello" e si fa parare la conclusione centrale dal portiere. Al 90', però, ci pensa l'altro neo-entrato Pulisic a regalare i tre punti ai Blues: preciso assist rasoterra di Alonso dalla sinistra per l'accorrente statunitense che beffa Fabianski di piatto sinistro.

Chelsea-West Ham 1-0, tabellino e statistiche

Ward-Prowse, superato il record di Ronaldo nel 2-2 del Southampton

Il Southampton pareggia 2-2 in rimonta in trasferta contro il Brighton: la squadra di casa sblocca subito la gara con Welbeck, che al 2' sfrutta un rimpallo in area e batte Forster da pochi passi, realizzando il suo quinto gol stagionale in Premier. Dopo il gol annullato a Maupay per fuorigioco al 26', i padroni di casa trovano il raddoppio alla fine del primo tempo grazie allo sfortunato autogol di Salisu, che nel tentativo di respingere un cross devìa la palla nella propria porta. Al quarto minuto di recupero della prima frazione, però, i Saints rientrano in gioco grazie a Ward-Prowse, che firma l'1-2 con il "piatto della casa", ossia un preciso calcio di punizione dal limite (il quarto vincente della stagione e il 14° in Premier, superato Cristiano Ronaldo). Al 55' il trequartista dei Saints si ripete, regalando il 2-2 ai suoi: riceve al limite da Oriol e scaglia un gran tiro che si infila alla sinistra di Sanchez, superando il suo record personale di otto gol in una stagione. Vittoria importantissima in chiave salvezza invece per il Burnley, che fra le mura amiche batte 1-0 il Wolverhampton. E' Vydra al 62' a regalare il successo alla squadra di Jackson: bravo l'ex Udinese a finalizzare al meglio una precisa triangolazione con Weghorst, consentendo ai suoi di guadagnare tre punti fondamentali per la permanenza in Premier.

Brighton-Southampton 2-2, tabellino e statistiche

Burnley-Wolverhampton 1-0, tabellino e statistiche