Sun: "Ronaldo vuole restare a Manchester. Ultima parola a Ten Hag"

MANCHESTER (Regno Unito) - Tempi durissimi per Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Reduce dal clamoroso 0-4 dell'Amex Stadium contro il Brighton che impedirà allo United di disputare la Champions League nella prossima stagione, il fuoriclasse portoghese pare abbia rassicurato tutto l'ambiente red devil sulla sua permanenza a Old Trafford. Secondo quando riporta il Sun, l'ex Juventus ha già comunicato la sua decisione ai compagni di squadra e ai vertici del club. Nonostante il fallimento sportivo dello United che costerà all'intera rosa un taglio del 25% sugli ingaggi, Ronaldo vuole vincere un trofeo con lo United come rivelato da una fonte interna al club: "Ronaldo ha confidato ai compagni che non andrà da nessuna parte a meno che il club non dica che non lo vuole. Non vuole andarsene e vuole vincere un trofeo l'anno prossimo". La scottante decisione spetta ora al nuovo manager dello United, Erik Ten Hag, che dovrà costruire i Red Devils del futuro con o senza la stella di Funchal.