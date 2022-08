Dall'Inghilterra: "Rottura United-Ronaldo, ha pranzato da solo!"

MANCHESTER - E ora Cristiano Ronaldo pranza pure da solo. Già, in Inghilterra scrivono di un CR7 che non ha raggiunto i compagni dello United per i pasti a Carrington (dove il club ha il centro sportivo), rimanendo isolato e in disparte a ripensare all'avvio da brividi del Manchester in Premier League (due sconfitte su due, l'ultima per 4-0 contro il Brentford) e al mercato. I Red Devils stanno pensando di cacciarlo con la risoluzione del contratto, e per l'ex Juve forse andrebbe anche bene visto che ha già chiesto la cessione per giocare la Champions.