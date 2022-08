"Cristiano Ronaldo shock, il Manchester United pensa di cacciarlo!"

MANCHESTER - È caos a Manchester sponda United . Il doppio ko con Brighton e Brentford nelle prime due di Premier League (la seconda incassando un pesantissimo 4-0) ha obbligato Ten Hag, già al centro delle critiche, ha revocare il giorno di riposo per far lavorare la squadra in una seduta extra di allenamento. In più c'è la grana Ronaldo: abulico in campo e con la testa al mercato, la situazione ora potrebbe prendere una piega decisiva.

Lo United pensa alla risoluzione del contratto di Ronaldo

CR7 ha già chiesto allo United la cessione per giocare la Champions League, ma ora la mossa a sorpresa potrebbe farla il club inglese: secondo Sky Sports Uk, i Red Devils starebbero pensando alla risoluzione del contratto del portoghese, che ha ancora un anno con l'opzione per altri dodici mesi. Al Manchester non è piaciuto il comportamento di Cristiano in questo avvio di stagione, e ora è sotto esame: o cambia atteggiamento o l'ipotesi addio si fa più concreta.

Allenamento extra con 14 km di corsa

La gestione di Ronaldo è in mano ovviamente anche a Ten Hag, che intanto serra i ranghi e ci va duro: non ha concesso il giorno libero alla squadra, facendola sudare sul campo. In Inghilterra scrivono che nella seduta extra voleva far correre i suoi per quasi 14 chilometri, perché il Brentford ha corso molto di più del Manchester sabato (109 km contro 95), ma preparatori e staff sanitario lo hanno convinto a soprassedere per rischio di infortuni. Caos totale.

