Ronaldo, solo 27' nel successo del Manchester United: Sancho stende il Leicester

LEICESTER (Regno Unito) - Terzo successo di fila in campionato per il Manchester United senza Cristiano Ronaldo titolare: sfumato il suo possibile ritorno in Italia con la maglia del Napoli , il portoghese ex Juve assiste dalla panchina per 67', dopo gli scampoli di partita giocati contro Liverpool e Southampton, all'1-0 esterno del Manchester United contro il Leicester . In attesa di poter schierare il nuovo faraonico acquisto Antony , la squadra di Ten Hag ringrazia il gol di Sancho al 23' e centra i tre punti nel posticipo della 5ª giornata di Premier League . I Red Devils, dopo la partenza shock con i due ko contro Brighton e Brentford, salgono a quota nove punti superando il Liverpool al quinto posto. La squadra di Rodgers, fresca dell'addio del suo perno difensivo Fofana passato al Chelsea per 80 milioni, incappa invece nella quarta sconfitta consecutiva in campionato e resta fanalino di coda della classifica con un solo punto ottenuto alla prima giornata.

Leicester-Manchester United 0-1, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica

United, 3°successo di fila: col Leicester decide Sancho, per Ronaldo solo 26'

Galvanizzato dalle due vittorie di fila ottenute contro Liverpool e Southampton, Ten Hag lascia Cristiano Ronaldo in panchina e si affida ad Elanga, Sancho e Fernandes dietro l'unica punta Rashford per centrare quel successo al King Power Stadium che manca dal luglio 2020. Al 10' i Red Devils si affacciano per la prima volta dalle parti di Ward: il destro rasoterra di Eriksen dal limite termina però fuori di pochi centimetri. Al 22' però gli ospiti vanno in vantaggio: con un tocco di prima sull'invito di Fernandes Rashford imbecca Sancho a tu per tu col portiere: bravo il nazionale inglese a saltare l'estremo difensore e a depositare il pallone in rete di piatto destro. Bisogna attendere il secondo tempo per la reazione del Leicester, che al 50' va vicino al gol del pari: pericoloso calcio di punizione di Maddison che De Gea respinge con un bel tuffo sulla sinistra. Al 67' entra in campo Cristiano Ronaldo al posto di Sancho, ma il portoghese non trova mai il guizzo per incidere, se non con un tentativo in acrobazia all'83' che esce però alla destra del palo ed un diagonale di destro che finisce in fallo laterale. Brivido per la porta di De Gea al 94', ma Daka da buona posizione tira alto di destro: finisce 1-0 per i Red Devils.