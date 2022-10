Liverpool, 1-0 al West Ham di Scamacca firmato Núñez e Alisson

LIVERPOOL (Regno Unito) - Il Liverpool dà seguito all'importante successo contro il Manchester City e continua a risalire la china in classifica. Nel turno infrasettimanale di Premier League , valido per la 12ª giornata , la squadra di Klopp batte 1-0 ad Anfield il West Ham dell'ex Sassuolo Scamacca (titolare dal 1' e protagonista di un match abbastanza opaco) e sale al quinto posto della graduatoria. I Reds passano al 21': bel cross dalla trequarti sinistra di Tsimikas, Núñez si infila fra Kehrer e Zouma e schiaccia in rete il pallone di testa. Al 39' l'uruguaiano prova a ripetersi, ma il suo sinistro da centro area si infrange sul palo. Al 44' però, al primo affondo degno di nota, gli Hammers guadagnano un rigore : fallo di Gomez in area su Bowen, il Var richiama l'arbitro che vede le immagini e consente il penalty: dal dischetto si presenta lo stesso Bowen che però si fa ipnotizzare da Alisson che si tuffa sulla sinistra e respinge il tiro. Salah e compagni salgono così al 7° posto in classifica con 16 punti, mentre gli Hammers restano tredicesimi a quota 11.

Chelsea, pari senza reti contro il Brentford

E' mancato solo il guizzo vincente ad un arrembante Brentford per battere il Chelsea di Potter: finisce 0-0 al Brentford Community Stadium, ma i padroni di casa possono recriminare per una quantità colossale di occasioni da gol non finalizzate: nel primo tempo è Kepa a salvare i Blues respngendo un bel colpo di testa di Toney, mentre nel secondo tempo capitano due ghiotte occasioni sui piedi di Mbuembo al 51' e al 52' ed una si quelli di Herny al 75': la mira, in tutti e tre i casi, è imprecisa e i londinesi possono tirare un sospiro di sollievo e confermarsi al 4° posto in classifica.

Il Newcastle batte l'Everton, il Southampton torna al successo

Il Newcastle centra il suo sesto risultato utile consecutivo battendo 1-0 in casa l'Everton di Frank Lampard: match che si risolve al 32': Almiron controlla al limite dell'area un passaggio di Bruno Guimaraes e fulmina Pickford con un gran destro che si infila sotto la traversa. Tre punti che consentono ai Magpies di salire al sesto posto a quota 18 punti, mentre i Toffees (alla terza sconfitta di fila) restano bloccati al 15° con 10. Tre punti anche per il Southampton, che vince 1-0 fuori casa contro il Bornemouth privo dell'ex Bologna Hickey e dell'ex Lazio Strakosha: gli ospiti, con l'ex Torino Lyanco inizialmente in panchina e che subentra al 64', trovano il gol del successo al 10' con Adams che svetta di testa su un preciso cross in area di Perraud e batte l'ex Juve Neto: terzo gol in campionato per il centravanti scozzese. Tre punti che consentono alla squadra di Hasenhuttl di poter respirare dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare e di salire a quota 11 punti in classifica (due in meno degli avversari odierni.

