Arsenal, vittoria e vetta con dedica a Pablo Mari: il gesto

LONDRA (Inghilterra) - L' Arsenal non dimentica Pablo Mari e mostra tutto il suo affetto per il difensore spagnolo del Monza dopo l'accoltellamento subito in un centro commerciale. Nel 5-0 rifilato dai Gunners al Nottingham Forest , infatti, Martinelli ha sbloccato il risultato di testa al 5' e durante i festeggiamenti ha esibito davanti al pubblico dell'Emirates Stadium la maglia dell'ex compagno di squadra.

Arsenal-Pablo Mari, il messaggio d'affetto sui social

Subito dopo la partita, l'Arsenal ha pubblicato sui propri account social una foto di gruppo con la numero 22 biancorossa, appartenuta al centrale difensivo classe 1993 per 2 stagioni, dal gennaio del 2020 al gennaio del 2022, accompagnata dalla didascalia "per Pablo". Nella sezione dei commenti è arrivata la risposta di Mari, che ha pubblicato due cuori sotto la foto in questione dei suoi ex compagni in segno di gratitudine. Lo spagnolo è stato dimesso quest'oggi dall'ospedale.