United, buona la prima dopo la rescissione con Ronaldo: Nottingham ko

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Finisce 3-0 il match dell'Old Trafford tra Manchester United e Nottingham Forest valido per la 17ª giornata di Premier League. L'uno-due firmato Rashford-Martial, nel giro di 3', tra il 19' e il 22' della prima frazione di gioco, mette in discesa la partita per la formazione di Ten Hag che, dopo diverse occasioni sciupate, all'87' sigla anche il tris con Fred. Nona vittoria in campionato per i Red Devils che volano a quota 29 punti in classifica, a -1 dal Tottenham di Antonio Conte, quarto ma con una partita in più. Sempre nove sono invece le sconfitte per la formazione di Cooper, penultima con soli 13 punti, uno in più del Southampton fanalino di coda.