Conte, vittoria ritrovata grazie a Kane: gol decisivo e record contro il Fulham

Il Tottenham torna alla vittoria. Nel match valevole per la 21ª giornata di Premier League la squadra di Antonio Conte si impone 1-0 in casa del Fulham, che nelle ultime 5 partite aveva collezionato 4 vittorie e una sconfitta. Dopo i passi falsi contro Arsenal e Manchester City gli Spurs tornano dunque al successo in campionato grazie al gol di Harry Kane, che entra ancora nella storia del club raggiungendo quota 266 reti eguagliando Jimmy Greaves. La squadra del tecnico ex Juve e Inter guadagna così punti preziosi in classifica portandosi al quinto posto, a -3 dal Manchester United e dal Newcastle (che hanno però una partita in meno).