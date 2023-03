Haaland nella bufera: sorpreso al cellulare mentre guida la sua Rolls-Royce

MANCHESTER (INGHILTERRA) - In Inghilterra non si parla d'altro che di Erling Haaland. Stavolta, però, il bomber norvegese è finito agli "onori della cronaca" non per le consuete prodezze in campo ma per un'infrazione commessa mentre era alla guida della sua Rolls-Royce Cullinan bianca da 341 mila euro. L'attaccante del Manchester City, che ha saltato gli impegni con la sua nazionale per un infortunio, è infatti stato sorpreso mentre utilizzava il suo smartphone alla guida. Nel video pubblicato dal tabloid The Sun, infatti si vede l'ex Borussia Dortmund che con la mano sinistra armeggia il cellulare mentre con la destra tiene il volante. Sempre secondo le fonti inglesi, il filmato sarebbe stato girato su una strada a doppia carreggiata nel New Islington, vicino l'Etihad Stadium, all'indomani della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lipsia, quando Haaland aveva punito i tedeschi con una clamorosa cinquina nel 7-0 finale dei Citizens.

Ecco cosa rischia Haaland In Inghilterra per chi viene sorpreso a usare il cellulare alla guida è prevista una sanzione di 6 punti sulla patente e una multa di 200 sterline (circa 227 euro). Se il conducente ha la patente da meno di due anni può addirittura essere sospesa. Più che per le sanzioni, la leggerezza potrebbe pesare sulla fama del calciatore, criticato dai tifosi sul web: "Erling non ha quasi sbagliato nulla da quando si è trasferito al City. Ma deve prestare maggiore attenzione alla strada quando guida e deve rispettare la legge. È un errore stupido ma potrebbe essere pericoloso per lui e per gli altri utenti della strada". Le leggi sull'uso dei telefoni durante la guida sono state inasprite nel marzo 2022. All'epoca l'allora segretario ai trasporti Grant Shapps disse: "Farò tutto ciò che è in mio potere per proteggere gli utenti della strada, motivo per cui sto adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti di coloro che decidono di rischiare la vita usando il proprio telefono al volante".

Haaland, ora si attendono spiegazioni Un rapporto del RAC del 2020 ha rilevato che un terzo dei conducenti riteneva che altri automobilisti che utilizzavano i loro telefoni cellulari al volante fossero una delle loro principali preoccupazioni per la sicurezza. Inoltre le statistiche pubblicate lo scorso anno hanno rivelato che nel 2020 17 persone sono state uccise e 499 ferite in incidenti in cui il conducente utilizzava un cellulare. Per fortuna, stavolta, non è accaduto nulla, ma la bufera mediatica che si è abbattuta sull'attaccante del Manchester City ha avuto grande risonanza e ora si attende una replica da parte sua e del club. Haaland: “Ecco a chi affiderei il rigore per la mia vita”. È un attaccante italiano!

