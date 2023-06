Maddison al Tottenham, quel veleno contro l'ex: mossa social per i tifosi

Maddison-Tottenham, polemiche social

Maddison, ancor prima di accasarsi al Tottenham, sta già facendo discutere i tifosi. Il centrocampista classe 1996, infatti, ha cancellato alcuni tweet risalenti a diversi anni fa (precisamente al 2012) in cui parlava tutt'altro che bene degli Spurs e di un calciatore in particolare. Messaggio poco edificante nei confronti di Gareth Bale, all'epoca astro nascente, fino al "Spero che Luis Suarez (all'epoca al Liverpool, ndr) distrugga il Tottenham, non mi piacciono gli Spurs!". Tweet che, chiaramente, oggi contrastano con l'imminente arrivo al club che avrà come nuovo tecnico Ange Postecoglou, e che quindi il calciatore ha cancellato. Ma i social, come spesso accade, non dimenticano, e così anche i tifosi.