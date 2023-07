Pulisic, in attesa del Milan scoppia il sex gate: "Che cosa ha sul letto?"

Christian Mate Pulisic, centrocampista offensivo del Chelsea accostato con insistenza al Milan, è finito suo malgrado al centro di un tam tam social. Non per notizie di calciomercato, però, bensì per... un sex gate. Mentre lo statunitense di origini croate concedeva un'intervista - trasmessa via Twitter - direttamente dal proprio letto, infatti, molti utenti hanno notato - legate alla testiera - quelle che sembrerebbero delle manette professionali da bondage.