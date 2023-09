Perisic, lesione legamento crociato del ginocchio destro: la nota Tottenham

Una brutta notizia ha rovinato il bel momento del Tottenham : Perisic ha subito una lesione del legamento crociato durante l'allenamento . Con l'arrivo di Udogie e il nuovo modulo di Postecoglu, l'ex Inter ha perso il posto da titolare e nelle prime uscite stagionali in Premier League non è mai stato impiegato titolare.

Il croato però è stato sempre utilizzato a gara in corso dall'allenatore, che ora non potrà contare sul suo utilizzo per i prossimi mesi. Una brutta tegola per gli Spurs, che però non hanno il doppio impegno europeo e quindi non hanno bisogno di molte rotazioni. Per sognare però, visto il secondo posto in campionato, l'allenatore avrebbe bisogno di tutta la rosa e questo è già un grande imprevisto.

Perisic ko, il comunicato del Tottenham

Con questa nota il Tottenham ha comunicato l'infortunio dell'esterno: "Possiamo confermare che Ivan Perisic ha subito una lesione complessa del legamento crociato anteriore (ACL) del ginocchio destro. L'esperto giocatore croato si è infortunato durante un allenamento senza contatto e sarà sottoposto a un intervento chirurgico". Una delle caratteristiche del giocatore è stata sempre l'integrità. Non aveva mai subito un problema simile e solo nel 2014/2015 aveva saltato più di dieci partite in stagione. Postecoglu può contare su valide alternative, ma in vista dell'Europeo, sicuramente non è una bella notizia per la Croazia.