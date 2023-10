Postecoglou, il santone: come il Tottenham ha cambiato marcia

LONDRA - Troppe le delusioni accumulate in decenni mestamente passati a guardare le rivali di sempre trionfare, per poter affermare con certezza che stavolta qualcosa è definitivamente cambiata. In casa Spurs, però, una tale sintonia fra la squadra e il popolo del Tottenham non la si vedeva da tempo. E la sensazione che il club abbia davvero trovato una guida forte e capace di mettere tutti d’accordo è la più diffusa e condivisa. Il popolo rimasto orfano di Harry Kane ha immediatamente ritrovato delle spalle forti su cui poggiare l’antico desiderio di ritornare protagonista. Le spalle in questione sono quelle larghe e robuste di Ange Postecoglou, allenatore australiano di origini greche arrivato in estate fra i mugugni generali, e in grado in così poco tempo di conquistare tutti, società squadra e tifosi.