United, Ten Hag: “Antony è pronto a tornare. Rashford? Cambierà"

Manchester Unite-Brentford, le dichiarazioni di Ten Hag

Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Cosa ci manca in questa prima parte di stagione? La costanza. Questo è il problema con cui stiamo lottando. In alcune fasi delle partite, facciamo molte cose bene, ma ci sono momenti in cui facciamo fatica e non riusciamo a sopravvivere. Dobbiamo fare un passo avanti. Come risolvere i problemi? È difficile, ma si fa una ricerca e si analizza. Abbiamo parlato di come migliorare e abbiamo preso accordi in merito. Penso che sia più di un fattore, la concentrazione è uno, ma ci sono altre cose". Ten Hag sulle novità della squadra: "Reguilon? Non ci sarà domani. Penso che lui Antony sia pronto per l'esordio (dopo l'allontanamento per le accuse di violenza ndr)". Poi su Rashford: "Gli attaccanti quando non segnano hanno bisogno di un loro momento. Ha tanta esperienza e quando fa le cose giuste si infiamma. È normale non essere sempre agli stessi livelli. Tutti conoscono le sue qualità. Tutti al Manchester United lo sostengono, tutta la squadra lo appoggia e crede in lui, quindi sono sicuro che con questa fiducia, con questa convinzione, la situazione cambierà e passerà".