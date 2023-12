Diretta Manchester United-Chelsea ore 21:15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo il pirotecnico successo in extremis per 4-3 dell'Arsenal in casa del Luton la Premier League è pronta a dare spettacolo anche questa sera. Alle 21:15 all'Old Trafford, infatti, si affronteranno Manchester United e Chelsea. I Red Devils sono reduci dalla sconfitta di misura arrivata in casa del Newcastle, ma prima di questo ko erano riusciti a vincere tre partite di fila per 1-0. Dall'altro lato i Blues sono partiti malissimo e nell'ultimo periodo stanno vivendo un periodo di leggera crescita: nell'ultimo turno è arrivata l'importantissima vittoria per 3-2 contro il Brighton di De Zerbi. La squadra di Ten Hag attualmente è 7ª con 24 punti e vuole ottenere la vittoria per avvicinarsi alla zona Europa, mentre la formazione di Pochettino (10ª.a 19 punti) spera di raggiungere il successo per risalire in classifica.