Allarme City: Guardiola ha perso la bacchetta magica

Quando si è detto, e lo si è detto spesso, che ilsembra un meccanismo perfetto, il lato oscuro di tale affermazione è sempre stato nel fatto che la perfezione, nel suo insieme, può essere incrinata da falle per sé minori. L’assenza di uno o due giocatori, un calo di forma, una squalifica nel momento peggiore. Mescolare, ed ecco i problemi attuali del Manchester City: la sconfitta di mercoledì sera a Birmingham, contro l’Aston Villa , è stata la terza in campionato ma soprattutto ha lasciato a soli tre i punti conquistati nelle ultime quattro gare, dopo i pareggi contro Chelsea, Liverpool e Tottenham, e con nove gol concessi, a cui bisogna unire la risicata vittoria incontro il. Tanti gol presi, e allora è facile individuare la causa principale: l’assenza di, squalificato in tutte le partite in cui il City, in campionato, è uscito sconfitto. Se è vero che uno dei requisiti per giocare il calcio di, possesso palla e pressione alta, è sempre stato quello di saper tenere la posizione e avere sempre le distanze giuste, per impedire che un pronunciato sbilanciamento in avanti venisse punito da contropiede intelligenti, ecco che quando un numero elevato di giocatori con quelle doti viene a mancare è più facile che gli errori si paghino.