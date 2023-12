"Il guardiolismo è in crisi? Merito di una soluzione che arriva dall'Italia"

"La cornice cambiata cambia anche il quadro; il sentimento si modifica con l'ambiente". Il quadro in questione arriva direttamente dall'Inghilterra, più precisamente da Brimingham. E il soggetto protagonista del dipinto è Unay Emery. Dall'Arsenal all'Aston Villa è cambiata la cornice e da un paio di stagioni ha ritrovato anche quel sentimento positivo, d'amore, da part di tutto l'ambiente. Il motivo è semplice da intuire perché i risultati che ha ottenuto in Premier e non solo gli stanno dando ragione. Una risposta a chi spesso l'ha criticato soprattutto per il suo passato negativo con i Gunners e il Psg. Per completare un quadro, però, serve tempo e ora la gente ha visto il dipinto al completo: lavoro, dedizione e qualche novità che ha lasciato spiazzati Guardiola e il suo Manchester City.