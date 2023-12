City, pari beffa: Guardiola sbanda. Chelsea e Newcastle ok, dramma Lockyer

Il Manchester City si fa rimontare in casa il doppio vantaggio contro il Crystal Palace firmato dalle reti di Grealish e Lewis: gli ospiti prima accorciano con Mateta e poi pareggiano nel finale grazie al rigore di Olise, messo a segno al 95° minuto. Guardiola resta al quarto posto a quota 34 punti. Bene il Chelsea che invece passa in casa contro lo Sheffield United per 2-0 grazie alle reti di Palmer e Jackson: i Blues salgono così al decimo posto a quota 22 punti.