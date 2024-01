Manita Arsenal al Crystal Palace: i Gunners agganciano il City in classifica

L'Arsenal ritrova il successo dopo la brusca frenata in classifica nelle due giornate precedenti (sconfitte contro West Ham e Fulham). Nel match interno contro il Crystal Palace, i Gunners partono subito all'assalto e trovano il gol del vantaggio all'11' con Gabriel Magalhães. L'ex centrale del Lilla svetta in area sul calcio d'angolo battuto da Rice, supera in altezza Richards e colpendo di testa firma l'1 a 0. L'occasione per il raddoppio arriva pochi minuti dopo, con Lerma che rischia un clamoroso autogol. Lo stesso Lerma che al 34' calcia da fuori area e indovina una pericolosa traiettoria che costringe Raya a sbracciarsi per evitare il pareggio. Tre minuti dopo, Gabriel si riprende la scena replicando il gol del vantaggio sul corner battuto da Saka, beffando anche questa volta il collega Richards. La marcatura viene però poi messa a tabellino come autorete del portiere Henderson. Chiudono i conti Trossard, che al 59' conclude nel migliore dei modi il contropiede innsescato sul cancio d'angolo del Crystal Palace, e Martinelli, che negli ultimi due minuti realizza la doppietta che vale la manita. L'Arsenal aggancia così il City di Guardiola (una partita in meno) a quota 43 punti.