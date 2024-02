Folle United: prima si fa rimontare poi Mainoo al 97' regala 3 punti a Ten Hag

Il Manchester United torna alla vittoria dopo il pareggio contro il Tottenham e il ko in casa del Nottingham . I Red Devils, nel match valevole per la 22ª giornata di Premier League , hanno vinto in casa del Wolverhampton al termine di una sfida infinita e ricca di emozioni con il risultato di 4-3. Gli ospiti sbloccano il punteggio con Rashford al 5' su assist di Hojlund . L'attaccante inglese risponde così sul campo alle critiche degli ultimi giorni dopo la vicenda che lo ha visto al centro delle attenzioni per aver saltato un allenamento fingendosi malato . Su di lui, inoltre, ci sarebbe l'interesse del Psg qualora Mbappé dovesse partire . È l'ex centravanti dell' Atalanta a realizzare la rete del raddoppio per la squadra di Ten Hag al 22'. Poi Sarabia accorcia le distanze al 71' su calcio di rigore prima della rete di McTominay . I Wolves si rifanno sotto segnando il 2-3 con Kilman e al 95' è Pedro Neto a realizzare la rete del 3-3. Il match però sembra non voler finire mai e il gol del definitivo 4-3 per la squadra di Ten Hag la realizza Mainoo al 97'.

West Ham-Bournemouth 1-1

Nel corso della serata sono scesi in campo anche West Ham e Bournemouth, che si sono affrontati all'Olympic Stadium. Ad aprire la sfida per gli ospiti ci ha pensato Solanke dopo appena 3' di gioco, con il primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 1-0. Nella ripresa i padroni di casa hanno rialzato la testa trovando il gol del pareggio Ward-Prose con un calcio di rigore realizzato al 61'. In generale il match è rimasto in sostanziale equilibrio per gran parte della sua durata e si è concluso con il risultato finale di 1-1. Per gli Hammers si è trattato del terzo pareggio consecutivo, che è valso la conferma del sesto posto in classifica. Il Bournemouth, invece, resta al 12º posto in Premier League a 26 punti.