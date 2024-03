Diretta City-United, dove vedere il derby di Manchester: probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - City e United sono pronte a scrivere un nuovo capitolo nella storica rivalità tra le due squadra di Manchester. Alle ore 16.30, infatti, i Citizens ospitano all'Etihad i Red Devils nel big match della 27ª giornata di Premier League. La formazione di Pep Guardiola, impegnata mercoledì nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Copenaghen (3-1 per gli inglesi all'andata in trasferta), deve rispondere al successo della capolista Liverpool, volata a +4 grazie alla rete di Darwin Nunez al 98' che ha regalato ai Reds di Jurgen Klopp il successo in casa del Nottingham Forest. Haaland e compagni non perdono da undici partite in campionato: l'ultimo ko risale allo scorso 6 dicembre, 1-0 in casa dell'Aston Villa. Diverso, invece, il percorso dei Red Devils, già fuori dalle coppe europee dopo l'ultimo posto nel Gruppo A di Champions League. La formazione di Ten Hag è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Fulham che ha interrotto una striscia di quattro vittorie di fila. Lo United non vince in casa del City dal 7 marzo 2021. In totale sono 146 i precedenti, con 49 vittorie dei Citizens, 36 pareggi e 61 successi dei Red Devils.