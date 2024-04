La sentenza sul City che può scatenare un terremoto in Premier: "C'è la data"

Tic-Tac, tic-tac... il ticchettio delle orologio scorre inesorabile e in Premier League non aspettano altro di capire quale sarà la sentenza in cui è coinvolto il Manchester City. Il processo potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto in Inghilterra. Ma per capirne in motivi c'è da fare necessariamente un passo indietro. La società inglese, infatti, è sotto inchiesta per presunte violazioni finanziarie : sono 115 i capi d'accusa mossi verso i Citizens con un processo ormai imminente. Le presunte violazioni coprono un periodo di oltre 9 anni: dal 2009 fino al 2018, quando è stata aperta un'indagine sul club da parte della Premier League. Al momento sono emersi pochissimi dettagli, anche se c'è una data precisa per l'udienza.

Processo City, la data dell'udienza

A confermare la data imminente del processo in cui è coinvolto il Manchester City ci ha pensato Richard Masters, il chief executive della Premier League: "Non possiamo commentare il caso, la data è fissata. Il caso si risolverà da solo nel prossimo futuro". Come riferito da Mail Sport, però, l'udienza potrebbe essere anticipata nell'autunno del 2024 rispetto alla data precedentemente presa in considerazione, ovvero l'estate del 2025, ma in ogni caso non sarà semplice arrivare a una conclusione perché alcuni ritardi potrebbero far slittare le decisioni di quello che è considerato il più grande caso nella storia della Premier, diverso anche dalla situazione vissuta dall'Everton (penalizzato di 10 punti a novembre 2023).

La posizione del club al momento è chiara: hanno sempre respinto qualsiasi tipo di accusa, sostenendo di avere le prove, come in passato con l’Uefa nel 2020, quando agli inglesi sono state contestate violazioni molto simili, punite inizialmente una squalifica di due anni dalle competizioni europee, poi annullata dal Tas. Ora sperano in un finale simile. Ma la domanda sorge spontanea: cosa rischia il club? E soprattutto, che futuro ha Guardiola?