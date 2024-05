Guardiola a terra diventa già un meme: "Ho problemi alla schiena"

Emozioni a non finire in Tottenham-Manchester City : la squadra di Pep Guardiola si è imposta per 0-2 sugli Spurs , in una sfida in cui è successo di tutto. A partire dalla vigilia e dal tentativo (fallito) da parte dei tifosi dell'Arsenal di disturbare il sonno dei Citizens . Fino alle questioni di campo e di... bordocampo, con il solito Guardiola protagonista con le sue reazioni iconiche.

Il City è avanti 0-1 sul Tottenham grazie ad Haaland , in caso di vittoria sarebbe primo all'ultima giornata di campionato e padrone del proprio destino, in caso di parità sarebbe a pari punti con l'Arsenal ma con una peggior differenza reti. A pochi minuti dal termine errore clamoroso della retroguardia dei blu di Manchester, Son a tu per tu col portiere viene murato dall'estremo difensore.

Guardiola, in piedi vicino alla panchina, si sdraia letteralmente a terra per lo spavento. Negli ultimi scampoli il City trova il raddoppio con il rigore trasformato ancora da Haaland e porta a casa i 3 punti. Eppure l'eroe di giornata non è stato l'attaccante norvegese...

Poi il pensiero va a chi ha salvato il risultato: a difendere i pali non c'era Ederson , uscito anzitempo per un infortunio, bensì il secondo portiere Ortega : "Ci ha salvati una incredibile parata, altrimenti l'Arsenal avrebbe vinto la Premier. Nell'uno contro uno è tra i portieri più forti che abbia mai visto ". Umore decisamente differente in casa Spurs...

Tottenham, Postecoglou: lite coi tifosi

Il Tottenham esce sconfitto contro il Manchester City, ed è palpabile l'amarezza del tecnico Ange Postecoglou dopo la gara. Non tanto per il ko in sé, quanto per l'ambiente che si è respirato in vista della gara contro i Citizens. Essendo Tottenham e Arsenal in coabitazione in quel di Londra, ma con una rivalità storica che li divide, la sensazione era che nell'ambiente del tifo molti sperassero in una sconfitta della propria squadra contro Guardiola, così da ostacolare la corsa al titolo da parte dei Gunners.

Sensazione che è diventata concreta durante la partita, quando il tecnico greco ha litigato con dei tifosi del Tottenham, seduti alle sue spalle, intenti a sostenere il Manchester City, con relativo video che è spopolato sui social. E così, dopo la partita in conferenza stampa, Postecoglou non le ha mandate a dire: "Le basi sono davvero fragili, le ultime 48 ore me lo hanno dimostrato: è sia dentro che fuori dal club".