Strapagati e ora esuberi da piazzare, non solo Veiga: la lista dei 15 giocatori Chelsea in vendita

Manca solo un portiere e quasi quasi potrebbe, tranquillamente, andare in giro per l’Europa a sfidare alla pari le squadre più importanti. Incredibile ma vero. Il supermarket Chelsea propone ben quindici calciatori tra i cosiddetti esuberi . Praticamente una squadra con pure i cambi pronti a entrare nella ripresa. Tra l’altro a comporla ci sono tutti elementi di alto livello che possono rappresentare delle ghiotte occasioni di mercato per chi è a caccia di rinforzi di spessore. Magari qualcuno di loro lo vedremo presto in Serie A. Certo, qualche controindicazione c’è: alcuni di loro hanno stipendi molto elevati, ma in fondo c’è sempre l’opzione del prestito annuale da prendere in considerazione. Motivo per cui i 15 calciatori attualmente out dal progetto targato Enzo Maresca iniziano a far gola a parecchi club del Vecchio Continente.

Il menu

Ce n’è per tutti i gusti, a partire dal reparto difensivo, dove spiccano i nomi dei centrali Axel Disasi (proposto a Newcastle e Juventus) e Benoit Badiashile, che erano costati complessivamente quasi 90 milioni e adesso possono essere presi a meno della metà. A proposito di difensori: servono, invece, 40 milioni per accaparrarsi l’ex Juve Renato Veiga, che qualche settimana fa era stato a un passo dall’Atletico Madrid; mentre adesso piace al Bayern Monaco. Bagagli pronti per l’argentino Anselmino e il terzino sinistro Chilwell, che potrebbe cambiare maglia ma restare in Premier. Per chi necessita di un laterale destro può puntare sul giovane Alfie Gilchrist (classe 2003). Anche in mezzo al campo non mancano le occasioni Made in Blues: a partire da Carney Chukwuemeka, rigenerato dal prestito al Dortmund e seguito da diverse squadre tra cui la Juve. Chi necessitasse di un mediano può invece guardare a Lesley Ugochukwu; mentre il reparto mezzali propone nella vetrina londinese Alfie Glichrist e Kiernan Dewsbury-Hall. Molti di loro potrebbero - in caso di partenza in prestito - restare in Inghilterra, visto che il Chelsea ha già utilizzato tre slot per i prestiti all’estero per Paez, Samuels-Smith e Sarr allo Strasburgo. Motivo per cui Guiu ha preso la via di Sunderland, nonostante il pressing del Pisa per l’attaccante spagnolo classe 2006.

Cercasi attaccante?

È proprio il reparto offensivo a regalare le opportunità più ghiotte da eventualmente cogliere: in uscita c’è il francese Christopher Nkunku, che piace al Bayern e viene tenuto d’occhio dall’Inter qualora dovessero naufragare le negoziazioni per Ademola Lookman. Era stato, invece, sondato dal Milan il centravanti Nicolas Jackson, che però potrebbe rimanere Oltremanica (piace a Newcastle ed Aston Villa), anche se sul senegalese vanno registrate pure le mosse di un paio di società arabi. Dopo tanti anni potrebbe sbarcare in Italia l’albanese Armando Broja, in passato sondato da Milan e ora oggetto di valutazione di un paio di formazioni di centro-classifica a caccia di un torre per aumentare il peso specifico nel gioco aereo. Chili e centimetri che può garantire pure David Datro Fofana, anche se il suo nome in questi anni non è andato troppo di moda nel nostro Paese. Infine c’è un esterno d’attacco come Raheem Sterling, che - al di là dell’elevato ingaggio in doppia cifra - può rappresentare un usato sicuro. Tra i club che hanno preso informazioni per l’ala anche il Napoli, alla ricerca di un elemento di qualità dopo il mancato arrivo di Ndoye.