Tonfo Liverpool, Salah e l'ingresso di Chiesa non bastano: vincono i Wolves al 94'

Si ferma la serie di vittorie dei Reds che crollano in trasferta nell'infrasettimanale di Premier. Perde anche il Leeds che deve guardarsi le spalle dal Tottenham di Tudor
2 min
Tonfo Liverpool, Salah e l'ingresso di Chiesa non bastano: vincono i Wolves al 94'© Getty Images

Turno infrasettimanale il Premier League con il Liverpool che crolla allo scadere sul campo del fanalino di cosa Wolverhampton. Sfida difficile per i Reds di Slot che vanno sotto al 79' con la rete dei padroni di casa firmata da Gomez. Il tecnico del Liverpool decide di giocarsi il tutto per tutto mandando in campo anche Chiesa e all'83' ci pensa Salah a rimettere tutto in equilibrio. Sembra tutto destinato alla parità, ma al 94' i Wolves piazzano il colpaccio con Andre che firma il gol vittoria e regala tre punti fondamentali per provare a restare nella massima serie. Interrotta la striscia di tre vittorie consecutive del Liverpool che rischia di vedere allontanarsi ulteriormente la zona Champions.

Gli altri match

A dare il via alla serata infrasettimanale tre gare di grande interesse: l’Everton ha battuto il Burnley per 2-0, mentre il Brentford non è andato oltre lo 0-0 in casa del Bournemouth. Vittoria sorprendente per il Sunderland, impegnato sul campo di un Leeds obbligato a guardarsi alle spalle dal Tottenham di Tudor nella lotta salvezza e invece costretto al ko ad Elland Road per 1-0.

Tutte le news di Premier League

