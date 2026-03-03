Turno infrasettimanale il Premier League con il Liverpoo l che crolla allo scadere sul campo del fanalino di cosa Wolverhampton . Sfida difficile per i Reds di Slot che vanno sotto al 79' con la rete dei padroni di casa firmata da Gomez . Il tecnico del Liverpool decide di giocarsi il tutto per tutto mandando in campo anche Chiesa e all'83' ci pensa Salah a rimettere tutto in equilibrio. Sembra tutto destinato alla parità, ma al 94' i Wolves piazzano il colpaccio con Andre che firma il gol vittoria e regala tre punti fondamentali per provare a restare nella massima serie. Interrotta la striscia di tre vittorie consecutive del Liverpool che rischia di vedere allontanarsi ulteriormente la zona Champions .

Gli altri match

A dare il via alla serata infrasettimanale tre gare di grande interesse: l’Everton ha battuto il Burnley per 2-0, mentre il Brentford non è andato oltre lo 0-0 in casa del Bournemouth. Vittoria sorprendente per il Sunderland, impegnato sul campo di un Leeds obbligato a guardarsi alle spalle dal Tottenham di Tudor nella lotta salvezza e invece costretto al ko ad Elland Road per 1-0.