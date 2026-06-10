Il Crystal Palace ha scelto Sage per il dopo Glasner

LONDRA - Il Crystal Palace ha scelto l'uomo a cui affidare l'eredità più pesante della propria storia recente. Sarà il quarantasettenne tecnico francese Pierre Sage , arrivato secondo in Ligue 1 con il Lens , a prendere in mano le redini della formazione campione della Conference League , rimasta orfana di Oliver Glasner . L’allenatore francese, artefice di un piccolo miracolo con il Lens - non solo il secondo posto, ma anche la vittoria della Coppa di Francia , il primo trofeo in 120 anni di storia del club - ha già accettato l’offerta delle Eagles, che ora dovranno però convincere il club francese a lasciar partire il proprio tecnico. Sage è stato scelto fra una serie di candidati: in queste settimane, dopo aver visto sfumare l'affare Iraola , il club ha valutato anche Lampard, McKenna e Dyche , ritenendo però il francese il profilo ideale. Il suo stile di gioco è infatti molto simile a quello dell’ex tecnico austriaco, che prediligeva una difesa a tre con esterni di centrocampo agili e potenti. Ora, però, bisognerà raggiungere un accordo con il Lens in merito all’eventuale indennizzo. Il club, che nella prossima stagione giocherà in Champions League , non aveva infatti messo in conto di dover cambiare guida tecnica.

Wolverhampton, arrivano Trippier e Jiménez

Dopo la pessima annata culminata con la retrocessione in Championship, il Wolverhampton è già al lavoro per costruire una squadra in grado di risalire immediatamente nella massima divisione inglese. I Wolves hanno messo a segno un colpo importante, assicurandosi un calciatore del calibro di Kieran Trippier: l’ex terzino della nazionale inglese arriva da svincolato dal Newcastle. «Sappiamo cosa ci è mancato quest'anno e sappiamo di cosa avremo bisogno l'anno prossimo: esperienza, leadership, carattere e personalità forti», ha detto l'allenatore dei Wolves, Rob Edwards commentando l'ingaggio dell'ex terzino dell'Atlético Madrid. Oltre a Trippier, il Wolverhampton è vicino a riportare in rosa un altro giocatore importante, l'attaccante Raúl Jiménez. Il centravanti messicano lascerà il Fulham a parametro zero e ha già detto sì alla sua ex squadra.

Tottenham, obiettivo Savinho. E il Real...

Continua, invece, il pressing del Tottenham sul Manchester City per Savinho. L’esterno brasiliano è un pallino degli Spurs già dalla scorsa estate, ma stavolta la sensazione è che l’affare possa andare in porto. La trattativa fra le parti è già iniziata, con il club allenato da Roberto De Zerbi pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro. C’è però anche chi potrebbe lasciare la Premier League. Si tratta dell’esterno difensivo del Chelsea Marc Cucurella. Secondo Marca, il difensore della nazionale spagnola sarebbe finito nel mirino di Atlético Madrid e Barcellona. Sempre dalla Spagna arrivano le voci che vorrebbero il Real Madrid pronto a tentare l’assalto a un altro giocatore del Chelsea, il campione del mondo argentino Enzo Fernández. Voci che, in verità, si erano rincorse già nella passata stagione e che lo stesso argentino aveva alimentato, provocando l’ira del club. Il prezzo, però, è molto alto: i londinesi acquistarono Fernández per 120 milioni di euro nel gennaio del 2023 e non prenderebbero in considerazione offerte inferiori ai 140 milioni. Ai blancos piace anche Mateus Fernandes del West Ham: valutazione 90 milioni (come si legge in apertura di pagina).