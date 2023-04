"Non solo Tottenham: anche il Chelsea su Kompany e punta due assi del City"

Secondo quanto riportato dal giornale inglese "The Sun", il tecnico del Burnley Vincent Kompany è stato aggiunto alla lista di candidati per diventare l'allenatore del Chelsea nella prossima stagione. La dirigenza dei "Blues" è rimasta colpita dall'ottimo lavoro dell'ex difensore del Manchester City sulla panchina dei "Clarets", raggiungengo la promozione in Premier League al suo primo anno. Il Chelsea punterebbe sull'ex capitano dei "Citizens", portando a Stamford Bridge anche due suoi ex compagni, tuttora agli ordini di Pep Guardiola, ovvero Aymeric Laporte e Ilkay Gundogan (in scadenza di contratto).