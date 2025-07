La Premier ormai è fuori controllo: Liverpool, trecento milioni per quattro giocatori!

Il Liverpool ha deciso di voler rinforzare la propria rosa con acquisti mirati, giovani ma con un bagaglio d'esperienza importante a livello europeo. La vittoria della Premier League nell'ultima stagione ha riempito le casse del club inglese per poter completare una campagna trasferimenti davvero faraonica. L'ultimo nome della lista è stato quello di Hugo Ekitike , attaccante dell' Eintracht Francoforte e vicinissimo a vestire la maglia del Liverpool nella prossima stagione. Non c'è ancora l'ufficialità ma le parti hanno trovato la quadratura economica e per i Reds questo, rappresenterebbe il quarto innesto del mercato in entrata.

Ekitike-Liverpool, i dettagli

Il trasferimento di Hugo Ekitike dal Francoforte al Liverpool è ormai praticamente definito, come riportato da L'Equipe. L'attaccante francese, classe 2002, ha già raggiunto un accordo contrattuale con il club inglese e si trova ora in attesa di volare in Inghilterra per sostenere le consuete visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai Reds. Nei giorni scorsi, il Liverpool ha presentato una seconda offerta decisiva all'Eintracht di circa 90 milioni di euro, esclusi i bonus e che dunque potrebbe arrivare anche a una spesa maggiore. Le due squadre hanno lavorato insieme per trovare una quadra sulle cifre, riuscendo a concludere rapidamente la trattativa. La nuova cifra non solo segna una grande operazione per il Liverpool, ma testimonia anche il notevole valore che Ekitike ha guadagnato dopo una stagione di grande successo in Germania.

La crescita di Ekitike in Bundesliga

Hugo Ekitike ha vissuto un anno straordinario con il Francoforte, segnando 22 gol e fornendo 11 assist in 48 partite ufficiali in tutte le competizioni. Dopo aver iniziato la stagione 2023-2024 con il Psg, dove il suo impatto era stato ridotto, il 23enne attaccante ha trovato la sua dimensione in Bundesliga, contribuendo significativamente ai successi della squadra tedesca. Nonostante il suo fallimento a Parigi, dove non è riuscito a imporsi come titolare, la sua esperienza all'Eintracht ha rivelato il suo potenziale, tanto che il club tedesco ha deciso di acquistarlo per 16,5 milioni di euro. Il trasferimento al Liverpool, a una cifra quasi cinque volte superiore, è una chiara dimostrazione della sua crescita esponenziale e del valore che ha acquisito nel panorama calcistico europeo.