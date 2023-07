Malcom-Al Hilal, 60 milioni e tre record superati

L'Arabia Saudita sta rivoluzionando il mercato, non soltanto quello interno ma soprattutto quello in Europa visto che sta setacciando squadra per squadra andando alla ricerca di nuovi campioni da portare nel proprio campionato. Tanti soldi e l'opportunità di diventare tra i giocatori più pagati al Mondo, non tutti ma per alcuni è così.

In questo primo mese di calciomercato diverse società della Saudi Pro League hanno messo a segno colpi importanti con cifre a peso d'oro stabilendo nuovi record, almeno sin qui perché prima del gong finale c'è tempo fino al 20 settembre. L'Al Hilal ha acquistato qualche giorno fa il brasiliano Malcom per una cifra vicina ai 60 milioni. Numeri da capogiro e che hanno fatto registrare tre record per l'ex Barcellona in un colpo solo.

Al Hilal-Malcom, numeri record

Malcom è stato soltanto l'ultimo, in ordine cronologico, degli acquisti dell'Al Hilal che contano anche gli arrivi di Koulibaly e Milinkovic Savic. Una spesa di 178 milioni sin qui sul mercato, la più alta della storia per una squadra non Europea e, come detto, la sessione estiva non è ancora conclusa. In questi giorni si sta parlando di Verratti, possibile nuovo arrivo in Arabia, oltre alla possibile offerta per Osimhen del Napoli dopo il rifiuto di Mbappé. Numeri, dunque, che potrebbero andare ad aumentare e che possono far alzare ulteriormente il record.

L'ex Barcellona, però, ha fatto registrare altri due record: il primo è relativo alla cifra spesa dal club arabo, al momento la più alta della storia per un singolo giocatore. E' stata battuta quella di Ruben Neves (55 milioni sempre dall'Al Hilal), proprio in questa sessione di mercato. Il secondo è per la cifra incassata dallo Zenit: la più alta di sempre dove è stata superata anche quella di Hulk (ceduto in Cina ai tempi). Tre record in uno, ma c'è la sensazione che possa non essere finita qui.