Benzema, la verità sulla fuga dall'Arabia Saudita: cosa è successo

Gli impegni

Del resto, la prossima partita ufficiale dell'Al-Ittihad sarà fra oltre un mese, precisamente il 4 febbraio, nei quarti di finale della King Cup contro l'Al-Faysaly. In campionato, invece, è atteso in campo tre giorni dopo per la sfida con l'Al Taee, quindi il 12 c'è grande attesa per il match di Champions League asiatica con gli uzbeki del Navbahor Namangan. L'obiettivo di Benzema sarebbe, piuttosto, quello di rimettersi in forma e di farsi trovare pronto per questi delicati impegni, dopo la pesantissima batosta (5-2) rimediata dall'Al Nassr dell'amico ed ex compagno coi Blancos Cristiano Ronaldo. "Spreca occasioni molto facili e sembra aver perso la voglia di giocare a calcio", il lapidario commento dei media sauditi dopo il recente ko in Saudi Pro League.