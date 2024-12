Nedved, dalla Serie A al nuovo incarico: l'ex Juve pronto a ripartire

Pavel Nedved è pronto a ripartire dopo due anni di fermo. Nel 2022, infatti, l'ex centrocampista bianconero ha dato le sue dimissioni, assieme a tutto il resto del cda, da vice presidente della Juventus a seguito della vicenda sulle plusvalenze in cui è stata coinvolta la società. Ora, però, è pronto a tornare sul campo e a firmare un contratto importante, in veste di amministratore delegato, per l'Al Shabab, club di Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Il suo ruolo nel club è poi a stretto contatto con il nuovo allenatore, Fatih Terim, anche lui vecchia conoscenza della Serie A. Lo stesso Nedved avrebbe confermato le seguenti voci: "Ho due offerte, una in Repubblica Ceca e l’altra all’estero".

Nedved, l'Al Shabab e il ritorno nel calcio Due anni di stop lunghissimi per Pavel Nedved. Un po' costretti e, forse, anche voluti dopo la vicenda del caso plusvalenze con la Juventus. Dal momento delle sue dimissioni assieme a quelle degli altri dirigenti (Arrivabene, Agnelli, Cherubini e Paratici) ne è seguita una querrele tra i tribunali della Procura Federale della FIGC. Inizialmente inibito per 8 mesi, è stato poi prosciolto, ma non è più tornato sul campo. Almeno fino a ora, perché gli è arrivata l'offerta importante dal club saudita, uno di quelli più in crescita in Arabia, ed è pronto a ripartire in un nuovo campionato e con un nuovo incarico. Il portale ceco, iSport.cz, ha riferito che Nedved avrebbe dovuto assumere un ruolo da dg in un club della Repubblica Ceca, ma prima di ricevere l'offerta dell'Al Shabab.

Terim-Al Shabab, è ufficiale Nuova avventura per Fatih Terim. Dopo aver concluso la sua esperienza al Panathinaikos lo scorso maggio, l'allenatore turco, 71 anni, ex Fiorentina e Milan e icona del Galatasaray, ha accettato la proposta dell'Al Shabab. Il club saudita lo ha scelto per sostituire Vitor Pereira, ora alla guida del Wolverhampton. Così, invece di tornare in Europa, Terim si prepara a un capitolo inedito della sua carriera, proprio in Arabia Saudita, dove troverà anche Giacomo Bonaventura. Dopo un periodo senza panchina, Terim ha firmato un contratto di sei mesi con il club arabo, con la possibilità di estendere l’accordo per un’altra stagione. Il tecnico turco percepirà uno stipendio di 1,6 milioni di dollari più bonus. La notizia è stata ufficializzata direttamente dai Leoni bianchi tramite il loro profilo su X: "Benvenuto, Fatih Terim".

© RIPRODUZIONE RISERVATA