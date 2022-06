Alex Sandro show con il Brasile: due rigori guadagnati nel 5-1 alla Corea del Sud

SEUL (COREA DEL SUD) - Alex Sandro protagonista del largo e roboante successo del Brasile per 5-1, in amichevole, contro i padroni di casa della Corea del Sud. Davanti ai 66mila spettatori dello "Stadio della Coppa del Mondo" di Seul, il difensore della Juventus è protagonista indiscusso del match: da una sua bella giocata sulla sinistra, nasce il gol del vantaggio verdeoro siglato al 7' dall'attaccante dell'Everton Richarlison, al suo 14esimo gol in maglia Seleção. Il Brasile si abbassa eccessivamente e subisce, poco dopo la mezz'ora di gioco, il gol del pareggio della Corea firmato Ui-jo Hwang ma al tramonto del primo tempo Alex Sandro sale di nuovo in cattedra: un intervento di Yong Lee in area sullo scatenato difensore bianconero viene punito con il rigore, trasformato da Neymar. Al minuto 57 della ripresa il copione non cambia: altro rigore procurato dal terzino juventino e nuovo centro dagli undici metri per Neymar che non sbaglia: per l'attaccante del Ps è il 73esimo gol in verdeoro, a -4 del record appartenente a sua maestà Pelé. Nel finale, il Brasile dilaga: il 4-1 porta la firma dell'ex Inter Coutinho mentre nel recupero ci pensa Gabriel Jesus a calare il pokerissimo. Il Brasile tornerà in campo per un nuovo test amichevole il prossimo lunedì, a Tokyo, contro il Giappone.