Juve Women, rinnovo per Bonfantini: comunicato e dettagli

La Juventus Women è pronta a ripartire in vista della nuova stagione. Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Roma in finale, c'è voglia da parte di Montemurro e le sue ragazze di provare a tornare a vincere lo scudetto (vinto dalle giallorosse).

Il mercato delle bianconere è iniziato subito forte con diversi innesti (Toniolo, Cafferata, Thomas, Garbino, Palis e Sliskovic) e alcune cessioni. Il ds Braghin ha lavorato e sta lavorando per consegnare una squadra quasi completa al tecnico in vista della partenza del ritiro. Una delle ultime mosse è stato il rinnovo di Agnese Bonfantini. L'attaccante classe '99 è reduce da un prestito alla Sampdoria in cui è stata una delle protagoniste della salvezza del club blucerchiato.

Juve, comunicato rinnovo Bonfantini

Dopo il rinnovo di Salvai di qualche settimana fa, ecco di seguito il comunicato del club bianconero: "Agnese Bonfantini rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2025. L'attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, segnando 8 gol in 12 presenze e risultando decisiva per la salvezza del club. Con le Juventus Women, invece, sono, finora, 64 le presenze collezionate tra tutte le competizioni, con 14 reti messe a segno. La più speciale, senza ombra di dubbio, quella realizzata all’Allianz Stadium contro il Lione in UEFA Women’s Champions League. Congratulazioni per il rinnovo, Bonfa!".