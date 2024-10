Juventus-Bayern: diretta tv Dazn, formazioni, orario e dove vederla in streaming

Si respira l'aria delle grandi occasioni allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella che ospita la gara tra Juventus e Bayern Monaco in programma questa sera alle 18:45. Le due compagini si affrontano in quella che è la terza giornata della Women's Champions League. Le bianconere si approcciano a questo match sulle ali dell'entusiasmo. Nell'ultimo turno della Serie A si sono imposte sulla Roma, conquistando altri tre punti che hanno fortificato il primato in classifica della Vecchia Signora. Ora, per le ragazze di Canzi, è il momento di dare seguito a quanto di buono fatto vedere all'esordio in Norvegia contro il Valerenga la scorsa settimana.