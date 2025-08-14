La Juve batte il Como di Alisha Lehmann e va in finale alla Women's Cup: ora Inter o Atletico

La Juve Women supera il Como e vola in finale nel torneo The Women’s Cup all’Arena Civica di Milano. Le ragazze di Canzi troveranno la vincente tra l’Inter e l’Atletico Madrid. Decisivi i gol di Krumbiegel e Vangsgaard per battere le lombarde e la grande ex della partita: Alisha Lehmann. La svizzera è entrata in campo nella ripresa, senza però lasciare il segno. Altra ottima prova delle bianconere (oggi azzurre) dopo il poker inflitto al Borussia Dortmund.
Juve Women-Como, il racconto del match
90'+4' - Triplice fischio, la Juve Women batte il Como e vola in finale del The Women's Cup grazie ai gol di Krumbiegel e Vangsgaard.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
88' - In questa ultima fase del match, la Juve Women si limita a gestire il doppio vantaggio.
81' - Grande giocata di Krumbiegel sulla sinistra, con l'esterno che fa un tunnel all'avversaria e poi va al tiro, poco pericoloso.
77' - Altra sostituzione nella Juve Women: esce Godo, entra Libran.
71' - LA JUVE WOMEN SPRECA IL TRIS!
Godo con una bella giocata salta un'avversaria e poi crossa per Girelli, che prova una girata di tacco, che però è larga.
69' - Entra in campo anche Girelli per Beccari, con la numero 10 che si prende la fascia. Dentro anche Lenzini per Salvai.
64' - Altre sostituzioni nel Como: Bergersen e Vaitukaityte lasciano il campo all'ex Juve Pavan e Picchi.
63' - OCCASIONE JUVE WOMEN!
Girata a porta parzialmente sguarnita di Godo (tiro deviato), Rizzon sulla linea e il palo dicono di no.
62' - La fascia da capitana va ora sul braccio di Salvai.
60' - Cambi anche nella Juve Women: Schatzer, Cambiaghi e Thomas al posto di Rosucci, Carbonell, Vangsgaard.
53' - Esordio di Alisha Lehmann con il Como: l'ex Juve affronta così subito il suo recente passato.
52' - RADDOPPIA LA JUVE WOMEN!
Cross perfetto dalla trequarti di Kullberg che pesca Vangsgaard, che di testa fa centro.
51' - Primo giallo del match: fallo tattico di Kullberg su Kramzar.
48' - OCCASIONE DELLA JUVE WOMEN!
La squadra di Canzi muove bene il pallone e libera Beccari, che con tanto spazio si coordina bene e fa partire un destro potente, che esce di poco alla sinistra del portiere.
46' - La Juve Women dà il via alla ripresa.
FINE PRIMO TEMPO
45'+1' - Dopo un minuto di recupero l'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina con la Juve Women in vantaggio di un gol, firmato da Krumbiegel.
45'+1' - OCCASIONE COMO!
Grande schema dei lombardi: Kramzar direttamente da corner trova Nischler sul secondo palo, che calcia potentissimo al volo, ma De Jong vola e dice no.
38' - GOL DELLA JUVE WOMEN!
Beccari gestisce bene il pallone al limite dell'area, dribbla un avversaria e serve Krumbiegel che con un destro piazzato trova il palo lontano.
35' - Si accende la partita e si rifà vedere la Juve Women: Carbonell trova Godo, che stacca bene di testa ma non trova la porta.
32' - OCCASIONE COMO!
Kerr si inserisce bene bene alle spalle della difesa, servita da una trivela di Kramzar, e tira forte sul primo palo, trovando la respinta perfetta di De Jong.
31' - Ottimo movimento d'attaccante di Vangsgaard, che protegge bene il pallone e gira su Carbonell, che è brava a stoppare, meno a tirare: il suo diagonale è troppo facile per Gilardi.
26' - Migliora il possesso della Juve Women, che così come la prima squadra di Tudor e la Next Gen, imposta il gioco con una difesa a tre.
20' - Altra azione dalla sinistra del Como, con il pallone che naviga nell'area e arriva a Nischler al limite, ma la giocatrice spreca con un brutto tiro.
16' - Fase un po' confusa del match, con le due squadre che non riescono a costruire azioni da gol pulite.
10' - OCCASIONE JUVE WOMEN!
Vangsgaard si muove bene e dal fondo trova il perfetto inserimento di Brighton, che calcia di prima da dentro l'area, ma trova la responta di Gilardi.
9' - Si fanno vedere anche le bianconere: Carbonell salta due avversarie e calcia, ma il suo tiro viene deviato in corner.
7' - Le lombarde sono più vive e vanno di nuovo al tiro, questa volta con Kerr, ma il risultato è lo stesso di quello precedente: conclusione debole e imprecisa.
3' - Si fa vedere subito il Como con Madsen, che converge dalla destra e di sinistro fa partire un tiro che è debole, ma esce di poco.
1' - Si inizia, il Como muove il primo pallone del match. Nella Juve Women Rosucci eredita la fascia da capitana dopo l'addio di Sara Gama.
Juve Women-Como, dove vederla
Il calcio d'inizio della sfida tra Juventus Women-Como, valida per la semifinale del torneo amichevole Women's Cup, è in programma alle 18:00 di giovedì 14 agosto. La partita sarà visibile in tv in chiaro su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale qui su Tuttosport. La squadra vincitrice sarà impegnata poi il 17 agosto per la finale contro una tra Inter ed Atletico Madrid, mentre le perdenti si sfideranno per il terzo-quarto posto.
Canzi: "Vogliamo onorare questo torneo"
Massimiliano Canzi ha parlato del torneo e ha fatto il punto sulla preparazione della Juventus Women: "E' un bel torneo, siamo felici di parteciparvi, perché lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di disputare e di vincere, quindi vogliamo onorarlo al meglio. Per noi si tratta di un test molto importante, perché si affrontiamo squadre al nostro livello, cioè di prima divisione, il Como Women e poi l’Inter o l’Atletico Madrid. Arriviamo all’ultima fase della preparazione. Non siamo ancora al punto in cui dovremo essere, ma è normale, perché in particolare quest’anno le ragazze sono arrivate in momenti diversi, quindi bisogna amalgamare il gruppo. Ma siamo sulla buona strada, in questi giorni ci focalizzeremo quindi sull’aspetto atletico, in parallelo con il lavoro tattico. Al di là del risultato, sono partite, quelle che ci aspettano, che saranno molto importanti, per testarci e, appunto, per far crescere la condizione. Domani il Como sarà un avversario difficile, ha un allenatore molto bravo, che lavora in continuità. Mi aspetto una squadra di livello, che si è anche rinforzata in estate". Infine sulla nuova capitana dopo l'addio di Sara Gama: "In questa nuova stagione il capitano sarà Martina Rosucci, ed è qualcosa di cui siamo molto contenti. Sia a me che al Club è sembrata la soluzione più logica, perché Martina è una vera leader di questo gruppo, sia in campo che in spogliatoio, e lo è principalmente con l’esempio che dà, sia alle giovani che alle più esperte. Ha una parola giusta per tutti, ed è un punto di riferimento. Sono fiero che sia la capitana della squadra".
Le formazioni ufficiali di Juve Women-Como
Di seguito le undici giocatrici scelte dai due allenatori:
Juventus: De Jong, Harviken, Salvai, Kullberg, Carbonell, Rosucci, Brighton, Krumbiegel, Godo, Beccari, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Schatzer, Girelli, Bonansea, Thomas, Cambiaghi, Libran, Tosello, Carvajal, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi
Como: Gilardi, Howard, Bergersen, Nischler, Kerr, Chidiac, Szabo, Vaitukaityte, Rizzon, Madsen, Kramzar. A disposizione: Schroffenegger, Ruma, Gelbhart, Sagen, Pavan, Picchi, D'Agostino, Lehmann. Allenatore: Stefano Sottili
