Diretta Juve Women a Madrid: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi cerca il riscatto

Le bianconere in terra spagnola contro l'Atletico per la terza gara della League Phase di Champions e ritrovare il sorriso
3 min
liveblog
Dopo un inizio di UEFA Women’s Champions League 2025/26 fatto da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, la Juventus Women di Max Canzi è pronta per una nuova sfida europea di grande prestigio. Le bianconere, ancora alla ricerca della giusta continuità e solidità di gioco, saranno impegnate sul campo dell’Atletico Madrid. La trasferta in terra spagnola arriva in un periodo non semplice, complice anche il recente ko in campionato contro il Milan e un avvio di Serie A al di sotto delle aspettative. Ma la Champions rappresenta l’occasione perfetta per invertire la rotta e ritrovare entusiasmo, fiducia e compattezza. Servirà una prova di carattere, determinazione e maturità per rilanciare le ambizioni internazionali della squadra. Il match tra Atletico Madrid e Juventus Women, valido per la terza giornata della League Phase, andrà in scena mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 21:00 in Spagna.

19:50

Canzi: "Più andiamo avanti e più..."

Il tecnico delle bianconere aveva parlato così nella conferenza della vigilia: "Sappiamo di poter ottenere un risultato positivo in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato nella grande partita che abbiamo fatto a Monaco di Baviera. Con l'Atletico è il giro di boa ma più andiamo avanti con gli incontri, più il peso specifico dei punti aumenta e c’è meno possibilità di sbagliare". Il tecnico ha poi rivelato come il club abbia fatto richiesta ufficiale di spiegazioni dopo il gol fantasma convalidato alle bavaresi (QUI LE SUE PAROLE)

19:43

Juve Women, ricerca della vittoria

Dopo il successo all'esordio nella competizione nella sfida contro il Benfica e il seguente ko contro il Bayern (con annesse polemiche per un gol fantasma), questa sera le bianconere di mister Canzi proveranno a ritrovare la vittoria nella trasferta contro l'Atletico Madrid

Madrid (Spagna)

