Diretta Juve Women a Madrid: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi cerca il riscatto

Dopo un inizio di UEFA Women’s Champions League 2025/26 fatto da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, la Juventus Women di Max Canzi è pronta per una nuova sfida europea di grande prestigio. Le bianconere, ancora alla ricerca della giusta continuità e solidità di gioco, saranno impegnate sul campo dell’Atletico Madrid. La trasferta in terra spagnola arriva in un periodo non semplice, complice anche il recente ko in campionato contro il Milan e un avvio di Serie A al di sotto delle aspettative. Ma la Champions rappresenta l’occasione perfetta per invertire la rotta e ritrovare entusiasmo, fiducia e compattezza. Servirà una prova di carattere, determinazione e maturità per rilanciare le ambizioni internazionali della squadra. Il match tra Atletico Madrid e Juventus Women, valido per la terza giornata della League Phase, andrà in scena mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 21:00 in Spagna.