Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si gioca

Le bianconere di Canzi tornano in campo per affrontare le azzurre nella gara d'andata della competizione
3 min
Napoli-JuveWomencoppa italia
Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si gioca © Juventus FC via Getty Images

Tornare subito in campo rappresenta una spinta importante per la Juventus Women, chiamata a reagire dopo il ko in campionato contro l’Inter. Max Canzi vede nel ravvicinato impegno un’opportunità per girare pagina e ritrovare subito concentrazione ed energie. L’andata dei quarti di finale di Coppa Italia sul campo del Napoli diventa così un passaggio chiave anche per rilanciare uno degli obiettivi stagionali. "Siamo consapevoli della nostra forza, ma allo stesso tempo il Napoli ha tutto il nostro rispetto perché è stato protagonista di un ottimo inizio di campionato". Il tecnico bianconero sottolinea poi l’importanza di non fermarsi: "Tornare in campo dopo pochi giorni permette di archiviare la partita precedente e questo è positivo". Qualche acciacco condiziona la condizione fisica del gruppo, ma le alternative non mancano. "Dall’altra parte alcune giocatrici non potranno essere al 100 %. Ma per fortuna avrò comunque la possibilità di mettere in campo un’ottima formazione". Il ritorno è fissato tra una settimana a Biella.

Women, Napoli-Juve: orario e dove vederla

Giovedì 22 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Coppa Italia Women 2025/2026 il Napoli. Le bianconere affronteranno la squadra azzurra allo stadio Piccolo di Cercola e il match sarà valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18:00.  La sfida tra le azzurre e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW, sulle rispettive app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, smartphon e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Napoli-Juve

Napoli: Beretta, Pettenuzzo, Henriksen, Brooks, Giordano, Carcassi, Bellucci, Muth, Kozak, Banusic, Nielsen. All. Sassarini

Juve Women: De Jong, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Schatzer, Walti, Beccari, Pinto, Vangsgaard, Cambiaghi. All. Canzi

