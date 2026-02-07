Juve Women, battuto il Como: Carbonell e Krumbiegel regalano i tre punti. La classifica

Vittoria importantissima per la Juve Women, che ha battuto 0-2 il Como Women grazie alle reti di Carbonell (al secondo gol stagionale) e Krumbiegel. Così facendo la squadra di Massimiliano Canzi è salita a quota 26 punti, salendo momentaneamente al secondo posto in classifica. Le bianconere hanno infatti 3 punti in meno della Roma e 2 in più dell'Inter, ma giallorosse e nerazzurre saranno impegnate domani, domenica 8 febbraio, contro Milan e Fiorentina.
Como-Juve Women 0-2, la partita
Dopo un inizio di partita con azioni da una parte e dall'altra, ad aprire il risultato, sul finire del primo tempo, è stata Estela Carbonell, che servita in area di rigore da Walti ha trovato la rete del vantaggio con un tiro di sinistro deviato da Marcussen. Dopo l'intervallo, il Como ha provato a spingere per trovare il pareggio ma la squadra di Canzi è riuscita a difendersi da tutti gli attacchi e all'81' ha trovato il raddoppio, con un colpo di testa di Krumbiegel su assist di Thomas.
Carbonell esulta: "Felice per la vittoria"
Al termine della partita la giocatrice bianconera Estela Carbonell, autrice del gol dello 0-1, ha commentato: "Sono molto felice per la vittoria e per la prestazione che abbiamo fatto. Ottenere tre punti oggi è stato molto importante, ci dà la giusta motivazione per affrontare nel migliore dei modi questa settimana in avvicinamento alla partita di Women’s Champions League di giovedì sul campo del Wolfsburg".
Canzi: "La prossima partita può valere una stagione"
Insieme al terzino spagnolo, in conferenza stampa anche l'allenatore Massimiliano Canzi ha commentato la vittoria della Juve Women: "È stata una partita sporca che però siamo riuscite a portare a casa. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà con le ripartenze nel primo tempo, nella ripresa siamo state più equilibrate e abbiamo ottenuto questo successo con grande intelligenza. I cambi hanno fatto come spesso succede la differenza, le ragazze che sono subentrate a gara in corso sono entrate col piglio giusto e hanno cambiato la partita. Da domani prepareremo al meglio la sfida contro il Wolfsburg di giovedì, un playoff di Women’s Champions League può valere concettualmente una stagione".
La classifica della Serie A femminile
- Roma 29*
- Juve 26
- Inter 24*
- Lazio 22
- Milan 20*
- Napoli 20*
- Fiorentina 18*
- Como 17
- Sassuolo 12
- Parma 9
- Genoa 7
- Ternana 7*
*Una partita in meno
