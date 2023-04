Italia-Colombia, il premio a Girelli e Rosucci seconda voce al commento

L' Italia Women oggi al Tre Fontane affronterà la Colombia in una gara amichevole. Le ragazze della Ct Milena Bertolini giocheranno un test importante, così come ha confermato anche Sara Gama in conferenza . Nella sfida odierna ci sarà anche un momento speciale per due bianconere: Cristiana Girelli e Martina Rosucci . L'attaccante verrà premiata per le sue 100 presenze in azzurro, mentre la compagna farà la seconda voce in cabina di commento.

Italia, premio a Girelli: Rosucci al commento

Cristiana Girelli in occasione della partita contro il Belgio all’Arnold Clark Cup di febbraio ha raggiunto le 100 presenze con la maglia dell'Italia. Proprio prima della sfida contro la Colombia verrà premiata dal segretario generale della FIGC Marco Brunelli. Un traguardo importante a conferma dell'importanza dell'attaccante per le azzurre e non solo. Una stagione a quota 100 per il centravanti bianconero, che non più tardi di qualche mese fa ha raggiunto anche i 100 gol con la Juventus Women.

A rendere la giornata ancora più speciale è anche Martina Rosucci, alle prese con il recupero dall'infortunio, che si siederà in cabina di commento come seconda voce per raccontare le emozioni della partita tra Italia e Colombia. Non solo, visto che avrà anche l'occasione per osservare da vicino la premiazione dell'amica, prima che compagna di club, per aggiungere quel pizzico di emozione in più in una giornata di festa.