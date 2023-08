Girelli, duro sfogo sul fallimento Italia: "No paura, poca fiducia in noi"

E prosegue: "Il rammarico è ancora molto forte perché la voglia di riscatto in questo nostro mondiale era tanta. Sapevamo di arrivare da un europeo deludente e abbiamo imparato dai nostri errori. Ieri sera sono state fatte tante dichiarazioni, ma l'unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda "l'intesa che si è creata tra noi." Non abbiamo mai avuto paura, ma solo sentito poca fiducia. Tutto questo non è bastato perché in campo evidentemente è mancato qualcos'altro".

Fallimento Italia, le azzurre di Bertolini eliminate dal Mondiale