Girelli in lacrime, Gama niente Mondiale: social furiosi col ct Bertolini

L'Italia femminile è stata eliminata dai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda dopo la sconfitta contro il Sudafrica. Una partita che è iniziata anche bene ma è terminata nel peggiore dei modi con le azzurre uscite in lacrime dal campo. Una delusione enorme per tutta la delegazione, per le ragazze stesse e, soprattutto, per i tanti tifosi che sui social non si sono risparmiati criticando duramente le scelte tecniche della Ct Bertolini.