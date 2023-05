Juventus Women, è ufficiale: Boattin rinnova fino al 2025

La Juventus Women ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League dopo il pareggio col Milan nell'ultimo turno di campionato. In attesa di terminare la Poule Scudetto e di giocarsi un altro importante obiettivo, ovvero la finale di Coppa Italia contro la Roma, in casa bianconera la notizia del giorno è il rinnovo di Lisa Boattin fino al 2025. Difensore classe 1997, è la seconda calciatrice con più presenze nella storia della Juventus Women.

Juve Women, Boattin rinnova

Boattin dunque, oltre a giocarsi un altro trofeo il 4 giugno, vestirà il bianconero, quindi, per almeno altre due stagioni. Questa la nota con cui il club ha annunciato il prolungamento dell'accordo: "Insieme dal primo giorno, da quando le Juventus Women non erano altro che un'idea che cominciava a prendere forma. Insieme attraverso tantissime vittorie, prime volte, record, momenti difficili e di crescita. Insieme attraverso giorni, settimane, mesi, allenamenti, partite, stagioni. Insieme ancora. È ufficiale il rinnovo di Lisa Boattin con la Juventus fino al 2025. Seconda giocatrice con più presenze nella storia del club, dal primo giorno di vita delle Juventus Women è stata un pilastro su cui costruire presente e futuro. È semplicemente impossibile pensare alle bianconere senza pensare a Boattin. Scegliete un qualsiasi momento cardine della storia della società, in quel momento ci sarà la sua firma. Con un gol o con un assist, con una chiusura decisiva o con una prestazione al limite della perfezione, con la grinta di chi, per questa maglia, vuole dare tutto, a prescindere dal contesto, a prescindere dalla fatica. In questi anni, Boa è stata, infatti, un esempio. In campo e con l'atteggiamento quotidiano. E continuerà a esserlo, sempre più centrale, sempre più leader. Boattin e le Juventus Women sono cresciute insieme, passo dopo passo, sfida dopo sfida e questo è un nuovo punto di partenza. Congratulazioni, Boa!".

