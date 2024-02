Gama: "La prima volta alla Juve ero spaventata. Futuro? Ho un obiettivo"

Sara Gama ha parlato in una live sul canale Twitch ufficiale della Juventus . Il capitano bianconero ha ripercorso le emozioni dell'ultima settimana, in cui è arrivato l'addio ufficiale alla Nazionale femminile con la gara contro giocata l'Irlanda.

Gama: "Addio alla Nazionale speciale grazie a Rosucci"

Gama ha raccontato così la festa organizzata per l'utima gara in Nazionale, con tutta la squadra che ha indossato una speciale parrucca: "È stata una sorpresa, sono state tutte molto brave. Pensavo di non sorprendermi più e invece ce l’hanno fatta. Io stavo facendo le interviste e non ho visto che avevano lasciato il campo. Quando ho voltato la testa le ho riviste così, goliardia di altissimo livello. La mente dietro tutto è Rosucci, è stata una grande idea. Mi hanno regalato una fascetta con belle scritte. Poi a cena mi hanno conciata per le feste. Era tutto inaspettato e bello come volevo che fosse".