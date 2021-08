Da Brekalo a Messias, tutti i colpi dell'ultimo giorno di calciomercato

Sono state ore frenetiche e bollenti all'Hotel Sheraton di Milano nell' ultimo giorno di calciomercato . Le trattative sono andate avanti fino alle 20 , presidenti e direttori sportivi hanno lavorato senza sosta nelle ultime ore rimanenti per acquisti e cessioni last minute da regalare ai propri allenatori. C'è chi ha completato la rosa prima del 31 agosto, chi invece ha aspetto l'ultimo momento per puntellare l'organico. Ecco tutti i movimenti di questa folle giornata di calciomercato estivo.

Altra operazione in uscita per i giallorossi, che cedono Devid Bouah a titolo temporaneo al Teramo

Rifiutati 200 milioni di euro dal Real Madrid per Kylian Mbappé . Il Psg ha detto no anche all'ultima offerta delle Merengues per l'attaccante francese, che quindi resterà fino a scadenza del suo contratto e - salvo ripensamenti - se ne andrà a parametro zero a fine stagione.

A poche ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato si fa sempre più calda la pista per portare Zaccagni alla Lazio. Per l'approdo del calciatore ai biancocelesti manca ancora l'intesa sull'ingaggio.

Tomiyasu, visite mediche in corso a Bologna per l'Arsenal.

17.07 - BREKALO AL TORINO

Il calciatore croato classe '98, finito anche nel mirino della Lazio, passa dal Wolfsburg al Toro. Svolgerà le visite mediche intorno alle ore 19.

16.39 - NAPOLI, CEDUTO MACHACH

Napoli, Machach ceduto all'Honved: ufficiale, prestito con diritto di riscatto.

16.27 - UFFICIALE, DRAGUSIN ALLA SAMPDORIA IN PRESTITO DALLA JUVE

Dragusin si trasferisce in prestito alla Sampdoria. Il rumeno dunque passa in blucerchiato a titolo temporaneo. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

15.58 - JUVE, UFFICIALE IHATTAREN

15.42 - NAPOLI, UFFICIALE ANGUISSA

Napoli, è ufficiale l'arrivo di Anguissa.

15.41 - COLPO DEL BENEVENTO

Colpo del Benevento, ecco dal Genoa il 33enne centrocampista Ivan Radovanovic.

15.40 - VERONA, ECCO CAPRARI

Verona, fatta per Caprari: arriva dalla Sampdoria.

15.35 - JUVE, SITUAZIONE PJANIC: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

15.33 - INTER, SALUTA LAZARO

Inter, saluta Lazaro. L'austriaco si trasferisce in prestito al Benfica.

15.24 - SASSUOLO, UFFICIALE HARROUI

Il Sassuolo comunica di aver "acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dallo Sparta Rotterdam" Abderrahman Harroui ('98, centrocampista)

15.18 - INTER, AGOUME' RINNOVA

Il club nerazzurro comunica in una nota di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista francese. Il giocatore classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025.

14.58 - OLSEN, C'E' LO SHEFFIELD

Olsen dalla Roma allo Sheffield United: stretta finale

14.35 - MONCHI E L'AFFARE KOUNDE'

“Da venerdì notte non abbiamo più contatti col Chelsea”: il ds del Siviglia Monchi frena sull’affare Koundé. “La scorsa settimana hanno presentato un’offerta che non ci soddisfaceva” ha dichiarato l’ex Roma.

14.29 - VENEZIA, ALTRI DUE COLPI

Il Venezia chiude altri due arrivi dall’estero: il centrocampista americano classe 2002 Jack De Vries dai Philadelphia Union e Ridgeciano Haps, difensore classe 1993 dal Feyenoord.

14.26 - MONZA, DAL GENOA ARRIVA FAVILLI

Andrea Favilli è un nuovo calciatore del Monza. L'attaccante arriva in biancorosso dal Genoa, a titolo temporaneo.

14.05 - VERGANI DALL'INTER ALLA SALERNITANA

La Salernitana 1919 comunica "di aver raggiunto l'accordo con l'FC Inter per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe '01 Edoardo Vergani. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2023".

13.50 - IL VENEZIA ACCOGLIE DEVRIES

Dopo Tessmann e Busio, altro colpo Made in Usa per i lagunari: tesserato il centrocampista classe 2002 Jack de Vries, nato in Ohio, cresciuto nel vivaio dell’Anderlecht e poi tornato negli Usa.

13.40 - LAMMERS PASSA DALL'ATALANTA ALL'EINTRACHT FRANCOFORTE

L'attaccante olandese classe '94 lascia la Serie A e approda in Bundesliga.

13.35 - SAMPDORIA, IDEA DEFREL PER L'ATTACCO

La Sampdoria continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante a D’Aversa. Tra i nomi più caldi in queste ore c’è quello di Gregoire Defrel, oggi al Sassuolo. Il calciatore ha già indossato la maglia blucerchiata nella stagione 2018-19.

13.33 - SIENA, FATTA PER MONTIEL DALLA FIORENTINA

Siena, che colpo per la Serie C! E’ fatta per Tofol Montiel, centrocampista spagnolo classe 2000 in uscita dalla Fiorentina.

13.30 - FEDERICO DI FRANCESCO IN PRESTITO ALL'EMPOLI

Federico di Francesco passa in prestito dalla Spal all'Empoli. Torna dunque a calcare nuovamente i campi della Serie A. Ad annunciarlo è il club toscano sul proprio sito ufficiale: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.P.A.L. srl per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Federico Di Francesco".

13.27 - IHATTAREN ALLA JUVE

Mohamed Amine Ihattaren passa a titolo definitivo dal Psv Eindhoven alla Juve. Andrà però in prestito alla Sampdoria

13.23 - SASSUOLO, ECCO HARROUI

Il Sassuolo si regala il centrocampista Abdou Harroui, 23 anni, olandese di origini marocchine, proveniente dallo Sparta Rotterdam e già nel giro delle nazionali giovanili oranje. “Sono molto contento, forza Sassuolo”, le prime parole dopo la firma.

13.10 - MANAJ ALLO SPEZIA

L'attaccante albanese ex Inter passa allo Spazia dal Barcellona B con la formula del prestito con diritto di riscatto.

13.00 - FILIPPO RANOCCHIA PASSA IN PRESTITO AL VICENZA

La società LR Vicenza comunica "di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ranocchia". Ranocchia, centrocampista classe 2001, nella scorsa stagione alla Juventus ha collezionato 31 presenze in Serie C, condite da 4 reti e 3 assist. Aggregato alla prima squadra in molte occasioni nella passata stagione e in questo precampionato dove ha disputato diverse amichevoli. Il giocatore attualmente convocato in Nazionale Under 21, sarà a disposizione dello staff tecnico biancorosso dall'8 settembre, al termine del ritiro Azzurro.

12.47 - BREKALO AL TORINO IN PRESTITO

Il Torino ha chiuso per Brekalo, 23enne attaccante del Wolfsburg. Arriva in prestito leggermente oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni. L'ufficialità è attesa nel pomeriggio. Il calciatore croato era finito anche in orbita Lazio, che però ha scelto Kostic (poi saltato) e Zaccagni (ai dettagli).

12.44 - IL GENOA PRENDE GALDAMES

Pablo Galdames, centrocampista classe 1996, sta svolgendo le visite mediche e presto sarà un nuovo giocatore del Genoa. Arriva dal Velez, pronto un contratto di quattro anni.

12.39 - MILAN, DEPOSITATO IL CONTRATTO DI ADLI

Depositato ufficialmente il contratto di Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan. Il centrocampista francese, preso a titolo definitivo dai rossoneri, resterà in prestito al Bordeaux.

12.30 - TOMIYASU-ARSENAL, AL BOLOGNA 20 MILIONI DI EURO

Arrivano conferme dopo le indiscrezioni inglesi, l'Arsenal fa sul serio per Tomiyasu. L'affare è in chiusura, l'accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di 20 milioni di euro più 3 di bonus. Se questa cessione si concretizzerà, sarà con tutta probabilità propedeutica alla permanenza di Orsolini perché il Bologna vuole vendere solo uno dei due big. Parte Tomiyasu, resta Orsolini.

12.05 - DRAGUSIN ALLA SAMP IN PRESTITO DALLA JUVE

Sembra essere a un passo dalla definizione il prestito di Radu Dragusin alla Sampdoria dalla Juve: la formula potrebbe essere quella del prestito secco annuale.

11.57 - VENEZIA VICINO A HAPS

Il Venezia è vicino all'acquisto di Haps dal Feyenoord.

11.40 - VENEZIA E GENOA CI HANNO PROVATO PER RADAMEL FALCAO!

Radamel Falcao, ex Porto e Atletico Madrid, sta trattando con il Galatasaray per la risoluzione del contratto. Trattativa complicata, difficile si possa sbloccare entro oggi. Venezia e Genoa hanno provato ad inserirsi, offrendo al 35enne 1 milione di euro netti a stagione, ma senza fortuna.

11.30 - "LO UNITED OFFRE CAVANI AL BARCELLONA"

Il Manchester United, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, avrebbe proposto al Barcellona Edinson Cavani. Lo riporta RMC Sport. L'ostacolo principale però sarebbe lo stipendio dell'ex Napoli: 13 milioni di euro a stagione.

11:15 - MANE AL NAPOLI, GIOCHERÀ NELLA PRIMAVERA

Operazione sull’asse Bari-Napoli: il difensore biancorosso classe 2003 Mane in prestito secco al Napoli. Si aggregherà alla formazione Primavera.

11.00 - HENDERSON RINNOVA CON IL LIVERPOOL

Jordan Henderson firma il rinnovo con il Liverpool e prolunga la sua esperienza decennale con i Reds (è in squadra dal 2011).

10.50 - VIGNALI IN PRESTITO AL COMO

Depositato il contratto di Luca Vignali, che passa in prestito dallo Spezia al Como, in Serie B.

10.32 - RONALDO: "UNITED NEL MIO CUORE"

Il Manchester ufficializza il ritorno di Ronaldo e Cristiano dichiara: "United sempre nel mio cuore".

10.30 - CORTINOVIS DALL'ATALANTA ALLA REGGINA

Alessandro Cortinovis passa dall'Atalanta alla Reggina. "Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto dall'Atalanta con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, e raggiungerà i compagni dopo gli impegni con la nazionale Under 20", comunica la Reggina.

10.15 - TORINO, UFFICIALE ZIMA DALLO SLAVIA PRAGA

David Zima è del Torino, è ufficiale. Il difensore ceco, classe 2000, arriva dallo Slavia Praga a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro.

10.10 - UFFICIALE, VLASIC AL WEST HAM

Nikola Vlasic è un nuovo giocatore del West Ham. Lo annuncia il club inglese spiegando che il 23enne croato, prelevato dal Cska Mosca, ha firmato un contratto di cinque anni.

9.10 - JUVE, È UFFICIALE IL RITORNO DI KEAN

La Juve ufficializza anche il ritorno di Moise Kean in bianconero dall'Everton.

9.00 - UFFICIALE: CRISTIANO RONALDO AL MANCHESTER UNITED

La Juventus pubblica il comunicato ufficiale con il quale annuncia il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United: rivelate tutte le cifre dell'affare.

8.20 - MILAN, FATTA PER MESSIAS

Nella notte il Milan ha raggiunto l'accordo con il Crotone per Messias: visite mediche nelle prossime ore, poi la firma e l'annuncio ufficiale.