Sport: "Barcellona, Haaland in estate ad ogni costo"

BARCELLONA - Il Barcellona questa estate potrebbe tentare il "tutto per tutto" per Erling Haaland. Lo riporta in Spagna il quotidiano "Sport". Il giovane attaccante, per il quale sembrerebbe essersi "raffreddato" l'interesse del Real Madrid, da giugno in poi, secondo quanto previsto nel contratto che lo lega al Borussia Dortmund fino al 2024, potrebbe lasciare la Germania per una cifra "abbordabile".