Chiringuito: "Lewandowski, prima mossa del Barcellona"

Secondo quanto riportato da El Chiringuito , il Barcellona avrebbe fatto la sua prima mossa per l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski , che sarebbe l'obiettivo numero uno sul mercato dopo le difficoltà riscontrate per Salah e Haaland . Il presidente dei catalani Laporta sarebbe desideroso di piazzare un grande colpo e avrebbe offerto al bomber polacco un triennale a otto milioni annui d'ingaggio (attualmente ne prende 12 ). Il contratto di Lewandowski con i bavaresi scade nel 2023 , ma i dialoghi per il rinnovo sarebbero su un binario morto perché l'ex Dortmund vorrebbe un contratto di almeno tre anni, mentre i tedeschi sarebbero disposti a offriglierne al massimo due.

Il giocatore piacerebbe anche al Psg

Al polacco piacerebbe molto la Catalogna come destinazione e inoltre parrebbe interessato ad andare a giocare nella Liga. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Psg, che però sarebbe più indietro rispetto agli azulgrana anche perché non avrebbe ancora avuto contatti con l'entourage del giocatore. Nel caso in cui Mbappé vada al Real Madrid, il primo nome sulla lista dei sostituti sarebbe quello di Haaland. ma in questo elenco ci sarebbe anche il nome di Lewandowski, visto che il giocatore piacerebbe molto al ds dei parigini Leonardo.