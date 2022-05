Paredes 'gela' la Juve: "Sogno il Real Madrid"

PARIGI (FRANCIA) - "Mi piacerebbe giocare nel Real Madrid". Parole che non saranno state accolte con gioia in casa Juve quelle pronunciate da Leandro Paredes, 27enne argentino in uscita dal Paris Saint-Germain che sembra intenzionato a cederlo per non vederlo andare via gratis nell'estate del 2023, quando scadrà il suo contratto (e nei piani della dirigenza parigina non pare esserci il rinnovo).