Salihamidzic conferma: "Lewandowski vuole lasciare il Bayern"

WOLFSBURG (Germania) - Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco . Lo ha annunciato il direttore sportivo biancorosso, Hasan Salihamidzic , intervenuto ai microfoni di Sky Sport Germania, nonostante l'attaccante abbia ancora un anno di contratto con i bavaresi: "Ho parlato con Lewa. Durante la conversazione mi ha informato che non voleva accettare la nostra offerta di prolungare il contratto e che avrebbe voluto lasciare il club", spiega Salihamidzic . "Ha detto che vorrebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra posizione non è cambiata, Lewa ha un contratto fino al 30 giugno 2023 . Questo è un dato di fatto".

Barcellona alla finestra

Chi segue con attenzione la vicenda è il Barcellona: i blaugrana non hanno mai nascosto di puntare con decisione all'attaccante polacco dopo l'approdo di Haaland al Manchester City. Il 34enne centravanti ha sul tavolo un'allettante proposta del Barça, ma ora bisogna aspettare che i club trovino un accordo tra loro: il Bayern ha già informato Laporta che non venderà il suo attaccante per meno di 40 milioni. Nella stagione appena conclusa, Lewandowski ha segnato qualcosa come 35 gol in 33 partite di Bundesliga, più di un gol di media a partita, ai quali si aggiungono 13 centri in 10 partite di Champions League e 2 gol nella DFL Supercup. Il Barcellona spera e sogna.