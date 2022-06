Daily Mail: "Cristiano Ronaldo dice no all'Inter Miami di Beckham"

Ronaldo-United ancora insieme?

Ma non sarebbe finita qui, perché l'ex Juve, secondo il tabloid inglese Daily Mail, avrebbe rifiutato le avances dell'Inter Miami di David Beckham, con l'ex Red Devils che avrebbe voluto portare il suo vecchio amico negli States. La volontà del Manchester United e del calciatore, infatti, sarebbe quella di continuare insieme. Il lusitano non ha nascosto l'amarezza per le scelte della società durante la scorsa stagione e per le divisioni all'interno dello spogliatoio, ma con l'arrivo di Ten Hag tutto potrebbe cambiare. L'allenatore olandese vorrebbe riproporre lo stile di gioco offensivo mostrato con l'Ajax, pertanto CR7 potrebbe rappresentare il miglior terminale possibile. Inoltre Cristiano Ronaldo potrebbe vestire la fascia di capitano dopo le critiche piovute su Maguire che, probabilmente, ha pagato l'enorme pressione di ricoprire un ruolo così importante.